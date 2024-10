Alle ore 8 di ieri mattina ad Arbus, in località marina di Pistis, una donna 59enne ha tentato il suicidio lanciandosi in mare dagli scogli. I Carabinieri della Compagnia di Villacidro, allertati dal figlio della donna che aveva ricevuto un messaggio di addio dalla madre, hanno immediatamente attivato un piano di ricerche in tutta la costa, che ha impegnato diverse unità.

Poco dopo, sempre nella predetta località, i militari della Stazione di Montevecchio l'hanno avvistata sugli scogli in balia della risacca. Prontamente i militari sono entrati in acqua dalla scogliera sovrastante e hanno recuperato la donna che versava in stato di shock e cominciava ad essere sopraffatta dal freddo, che in un primo momento veniva soccorsa con mezzi di fortuna, sino all'arrivo del personale del 118 che dopo aver valutato lo stato di salute della donna decideva di trasportarla con l'elisoccorso, nel frattempo sopraggiunto, presso l'ospedale "Sirai" di Carbonia.