Si è allontanata volontariamente da casa alle 17 di ieri con propositi suicidi.

Attivato il piano provinciale di ricerca di persone scomparse, i carabinieri hanno trovato la donna, una casalinga di 40 anni di Cagliari, alle 2:30 di questa notte, riversa su degli scogli nella spiaggia di Capitana e priva di sensi in quanto aveva ingerito una grossa quantità di barbiturici.

I militari del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno allertato immediatamente il 118. La donna è stata trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove si torva ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.