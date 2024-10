Gli Agenti della Squadra Volante di Cagliari hanno tratto in arresto Luca Giovanni Ghislini, 41enne pluripregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato e denunciato in stato di libertà per il reato di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

La scorsa notte il Centro Operativo ha inviato un equipaggio in Via Monte Santo, dove era stato segnalato un individuo sospetto che si era appena introdotto in un’autovettura parcheggiata.

Immediatamente bloccato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di due cacciaviti. È stato il proprietario a confermare di aver chiuso regolarmente la sua auto e di aver riscontrato la forzatura della portiera.

Tratto in arresto, su disposizione del P.M. di turno, Luca Giovanni Ghislini è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per la mattinata odierna.