Nel pomeriggio di ieri la Polizia ha arrestato un 38enne cagliaritano, William Massa, pregiudicato, accusato di furto aggravato.

In particolare, a bloccare l’uomo, nel porto turistico di Marina Piccola, è stato un agente della polizia stradale di Cagliari, libero dal servizio, che avrebbe notato l’arrestato mentre era intento ad armeggiare su un’auto in sosta.

La vettura aveva l’antifurto in funzione e il deflettore infranto e a terra erano visibili frammenti di vetro. Accortosi di essere stato notato, il 38enne si sarebbe allontanato velocemente verso via Lungo Saline, ma è stato inseguito dall’agente in borghese e bloccato.

I poliziotti della Volante giunti sul posto hanno recuperato un paio di forbici da elettricista che l’uomo avrebbe lanciato durante la fuga.

Processato nella mattinata odierna, è stato condannato a 4 mesi ma la pena è stata sospesa. E’ stato invece imposto l’obbligo di firma.