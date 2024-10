Alle prime ore dell’alba i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato, Antonio Serra, classe 1984.

I militari hanno proceduto all’arresto poiché il giovane si è reso responsabile del reato di furto in una abitazione in via Sassari, dove è stato notato scavalcare la recinzione di un edificio.

Bloccato poco dopo, è stato sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di diversi materiali e utensili elettrici appena rubati dal cortile della casa.

I Carabinieri hanno recuperato la refurtiva che restituivano ai legittimi proprietari. Il pregiudicato è stato accompagnato presso gli uffici del comando provinciale di via Nuoro per eseguire gli accertamenti del caso e poi trattenuto nelle camere di sicurezza in stato di arresto.