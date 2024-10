Giovane in stato di alterazione nella notte aggredisce e picchia la madre. All’arrivo dei Carabinieri tenta di colpirla con un coltello. Bloccato dai militari che evitano il peggio. Arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata.

Una notte di violenza ed esasperazione in una casa di Serramanna in via xxv aprile quando un 34enne, O.A., ha avuto un litigio furibondo con la madre e l’ ha per l’ennesima volta aggredita. Le urla della donna si sono udite a distanza. Liberatasi per un attimo è riuscita a comporre il 112 e la centrale operativa della compagnia carabinieri di Sanluri ha inviato immediatamente due pattuglie dell’Arma.

I Carabinieri della stazione di Serramanna e del nucleo radiomobile sono entrati in casa e il ragazzo in preda ad escandescenze ha lasciato la presa sulla madre ed ha preso un coltello a serramanico di 25 cm minacciando di voler uccidere la donna, ma i Carabinieri lo hanno bloccato immediatamente evitando il peggio disarmandolo. una volta riportata la calma, sequestrato il coltello, il ragazzo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata e condotto in caserma a Sanluri. È stato trasferito poi in carcere a Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cagliari.