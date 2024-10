Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato Sabrina Dragutinovic, nomade di 25 anni, residente a Roma, con numerosi precedenti specifici, per tentato furto aggravato in abitazione e inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Olbia.

La giovane si è introdotta in un giardino condominiale in via Agrigento dove, con un’altra complice, ha forzato una porta finestra di un appartamento al piano terra ma è stata notata dal proprietario che è riuscito a bloccarla in attesa dell’arrivo dei Carabinieri, giunti subito dopo.

La complice è riuscita a fuggire. La donna, che sempre per furto in abitazione era già stata arrestata la scorsa estate, è stata trattenuta presso la camera di sicurezza del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Olbia in attesa della direttissima mentre proseguono le indagini per risalire alla complice.