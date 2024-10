Un extracomunitario di circa 30anni è stato arrestato a Cagliari per tentata violenza sessuale. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha avvicinato una donna in via Maddalena, non lontano dalla stazione dell'Arst, l'ha aggredita e ha cercato di violentarla.

Le urla della donna hanno fatto scattare l'allarme ed è stato un vigilantes ad allertare i soccorsi. L'extracomunitario, che dopo avere tentato la fuga si è scagliato contro le forze dell'ordine, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta.