Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Porto Torres hanno arrestato Alfredo Bastia, 35enne portotorrese, accusato di tentato omicidio ed atti persecutori nei confronti della ex fidanzata.

Non è stata la prima volta che i carabinieri intervenivano presso l’abitazione della vittima, infatti c’erano stati già precedenti che avevano portato la donna a denunciare le minacce dell’ex.

Il culmine della violenza però è avvenuto nella giornata di ieri, quando il 35enne, dopo essersi introdotto nell’abitazione della malcapitata, figurandosi come il padrone di casa, avrebbe afferrato la vittima per il collo trascinandola nella stanza da letto con l'intento di soffocarla, urlandole che l'avrebbe ammazzatta perchè solo in questa maniera sarebbe stata sua per sempre.

Solo dopo un po’ la donna è riuscita a liberarsi dall’uomo tentando la fuga.

Nel mentre le sue urla disperata sono riuscite ad attirare l’attenzione dei vicini, che dopo aver avvisato i carabinieri, hanno offerto rifugio alla donna in attesa dell’arrivo dei militari.

Il 35enne, ammanettato e dichiarato in arresto, si trova ora nel carcere di Bancali.