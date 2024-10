Ha tentato di rubare un'auto parcheggiata, ma dopo aver infilato il braccio nel finestrino, lasciato semiaperto dal proprietario per sfuggire alla morsa del caldo, nel tentativo di sollevare la sicura della portiera il braccio gli è rimasto incastrato ed è stato arrestato.

E' successo ieri pomeriggio in via Verdi ad Ozieri quando il proprietario dell'auto, avvisato da una passante che aveva assistito alla scena, si è ritrovato l'insolito 'ingombro' appeso all'auto. A quel punto sono arrivati i poliziotti del locale Commissariato che hanno arrestato per tentato furto aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, P.G., 47enne, sassarese, con precedenti di polizia.

Gli agenti hanno quindi liberato dalla ''morsa'' l'uomo che, in stato di arresto, è stato portato nelle camere di sicurezza della Questura di Sassari a disposizione del pm. Stamani il giudice ha convalidato l'arresto e ne ha disposto il trasferimento nel carcere di Sassari- Bancali.