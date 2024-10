Durante il pomeriggio di ieri, il personale della Sezione Volanti di Sassari ha denunciato per tentato furto un 30enne sassarese, con numerosi precedenti penali.

Il giovane è stato fermato da alcuni passanti che lo avevano notato, in una via del centro cittadino, mentre cercava di forzare un’autovettura in sosta.

Non riuscendo a fornire spiegazioni sul suo comportamento, l'uomo ha cercato di scappare ma è stato rincorso da due uomini che, in contatto telefonico con la sala operativa della Questura, hanno fornito importanti indicazioni sulla direzione presa dal presunto ladro.

Quest’ultimo è stato intercettato da una pattuglia della volante poco distante, fermato ed identificato, mentre un’altra pattuglia in servizio dopo un breve controllo nella zona segnalata, ha riscontrato danni anche su altre tre autovetture in sosta.