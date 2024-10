Tentato furto e danneggiamento, sono le accuse nei confronti del 28enne cagliaritano, Giordano Mulas, sorpreso dai poliziotti della Volante della Questura di Cagliari, mentre cercava di scassinare una cabina Telecom per sottrarre le monete.

La centrale del 113 di via Amat ha ricevuto una telefonata che indicava un individuo che scassinava l’apparecchio: la pattuglia ha raggiunto dunque la zona di viale Ciusa e ammanettato il giovane trovato in possesso di uno spadino usato per forzare la cassettiera.