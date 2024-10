La polizia di Quartu Sant’Elena, ha arrestato a Selargius, intorno all’una e mezza di ieri notte, Massimo Fanti, 44enne di Quartucciu per furto aggravato e possesso di oggetti atti allo scasso.

L’uomo, bloccato dagli agenti in via Istria, si era introdotto all’interno di un’agenzia funebre sfondando la serranda per poi rubare il registratore di cassa.

Il 44enne ora si trova nelle camere di sicurezza del commissariato in attesa del processo.