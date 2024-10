Stamattina i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari, hanno arrestato un cittadino extracomunitario, classe 1991 originario del Senegal, per il reato di furto aggravato ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.



Il soggetto pregiudicato, già gravato dalla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per pregresse vicende giudiziarie di stalking, si è introdotto intorno alle 9.30 all’interno del bar in via Roma denominato “Central Station” dove, in maniera furtiva e del tutto repentina tentava di impossessarsi del denaro contenuto nel relativo registratore di cassa. Immediatamente sorpreso dalla dipendente dell’esercizio commerciale, l’uomo si impossessava di una bottiglia di acqua del frigobar dandosi subito alla fuga.



L’extracomunitario pluripregiudicato veniva però immediatamente bloccato dai carabinieri nel frattempo allertati e, condotto presso gli uffici del comando provinciale dei carabinieri di Cagliari. Tratto in arresto e detenuto presso le camere di sicurezza nella stazione di Cagliari Villanova, verrà processato domani per rito direttissimo.