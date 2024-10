Continuano incessanti i servizi di controllo del territorio per il contrasto alla criminalità diffusa in tutto il territorio della Provincia.

Ieri pomeriggio è arrivata una chiamata, tramite linea 113, con la quale il responsabile di un noto punto vendita cittadino chiedeva aiuto poiché poco prima aveva sorpreso un uomo a rubare dei generi alimentari.

Giunto sul posto, un equipaggio della Squadra Volante ha appurato che il malvivente, dopo essere entrato nel negozio e visto aggirarsi tra le corsie con fare sospetto, sarebbe stato scoperto da uno dei commessi mentre nascondeva una scatola di gamberoni surgelati all’interno del proprio zaino a tracolla. Il soggetto sarebbe stato così tenuto d’occhio tutto il tempo, fino a quando, arrivato alle casse e pagati pochi prodotti che teneva in mano, oltrepassando le barriere antitaccheggio sarebbe stato sorpreso con la merce rubata.

Oltre alla scatola di gamberoni, sarebbero state asportate cinque bottiglie di vino, due di olio e varie confezioni di tonno e carne in scatola, per un totale di circa 83 euro. L’uomo è stato così trattenuto, in attesa dell’arrivo della polizia. Ma con uno scatto repentino si è dato alla fuga abbandonando il suo zaino. Gli agenti, dopo aver rinvenuto i documenti dell’uomo all’interno della borsa, lo hanno identificato per un 38enne di nazionalità marocchina ben noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti per furto.

Il ladro, grazie alla dettagliata descrizione fornita dal personale del punto vendita, è stato rintracciato poco dopo lì nei pressi e, una volta fermato, denunciato per tentato furto.