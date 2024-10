Pensava, forse, di approfittare dell’imminente passaggio del santo martire e guerriero, di rientro da Nora con tutta la processione per tentare di rubare generi alimentari dal supermercato Iperpan di viale la Playa, a Cagliari, ma non aveva previsto di essere osservato dal personale della Vigilanza Tiger per poi essere bloccato prima dell'uscita da un allievo carabiniere della scuola di Iglesias libero dal servizio ma in uniforme.

E’ accaduto ieri sera nel centro commerciale di viale la Playa poco prima che passasse il cocchio di Sant’Efisio: all’esterno, l’imponente cornice di sicurezza per la manifestazione, all’interno del supermercato un gambiano di 25 anni, pregiudicato e agli arresti domiciliari per reati specifici che si era appena impossessato di alcuni surgelati (gamberoni) occultandoli in una borsa.

Nonostante l’intervento della sicurezza del negozio, l’uomo ha spintonato il personale della security (una guardia particolare giurata in borghese) e oltrepassato le casse senza accorgersi però che in quel momento un allievo carabiniere della scuola di Iglesias, osservando la scena, si stava scagliando contro di lui per bloccarlo e chiedere rinforzi.

In pochi attimi si sono fiondati nel supermercato sia un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cagliari che gli altri carabinieri in servizio all’esterno per la processione.

L’extracomunitario, arrestato per rapina impropria ed evasione, è stato tradotto subito presso le camere di sicurezza della caserma di via Nuoro, in attesa del rito direttissimo di domani.