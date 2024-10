Un uomo di 41 anni di Selargius ieri pomeriggio ha tentato di scappare dal centro commerciale “Brico China” di via Newton senza pagare alcuni cosmetici, dal valore di 50 euro, ma è stato bloccato dal titolare e da un dipendente dello stesso centro commerciale fino all’arrivo dei Carabinieri.

Valerio Piludu, disoccupato, con precedenti, è stato così fermato dai militari dell’Arma e ora si trova ristretto presso propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata di oggi.