E' andata decisamente male al rapinatore che ieri sera, a Sinnai, è entrato nella gioielleria Chiappetti di Via Amat a volto coperto e armato di pistola (probabilmente giocattolo) intimando al proprietario di consegnargli i gioielli in vetrina.

Il titolare, per niente intimorito, ha messo in fuga il malintenzionato con l'aiuto di un cliente. Il giovane è stato inseguito e fermato dal proprietario della gioielleria che ha chiamato i carabinieri che lo hanno arrestato e identificato. E' un ragazzo di Dolianova ora in attesa di interrogatorio nella camera di sicurezza della stazione dei carabinieri di Sinnai.