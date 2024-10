In poche ore ha cercato di occupare abusivamente due appartamenti popolari, uno di un assegnatario ricoverato in ospedale, l'altro di una persona morta alcuni giorni prima.

Una donna sassarese di 35 anni è stata denunciata dalla Polizia locale per violazione di domicilio, occupazione di edifici pubblici e danneggiamento. Gli agenti sono intervenuti, nei giorni scorsi, dopo una chiamata che segnalava l'occupazione abusiva di una casa popolare in corso Angioy.

La donna è stata denunciata una prima volta e allontanata dall'appartamento che è stato messo in sicurezza. Ma dopo poche ore la storia si è ripetuta, e gli agenti sono dovuti tornare nello stesso palazzo di corso Angioy, dove la 35enne era tornata alla carica occupando un altro appartamento di cui risulta assegnatario un uomo morto alcuni giorni fa.

In questo caso la donna aveva anche liberato l'appartamento dalla mobilia del defunto, gettandoli per strada. Gli agenti hanno provveduto a denunciare ancora la donna per violazione di domicilio, occupazione di edifici pubblici e danneggiamento, e questa volta hanno aggiunto una denuncia anche per reati ambientali, avendo abbandonato i rifiuti per strada.

La donna è seguita da tempo dai servizi sociali del Comune, ma ha sempre rifiutato le case messe a disposizione dall'amministrazione comunale.