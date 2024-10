Un 39enne, cittadino della Repubblica Popolare Cinese, ha tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Manchester, ma, sottoposto ai normali controlli di frontiera da parte del personale della Polizia di Frontiera di Alghero Fertilia, è risultato in possesso di un passaporto ordinario contraffatto.

Vista la flagranza di reato ed i precedenti specifici dell’uomo, arrestato nei mesi scorsi per il medesimo reato, mentre tentava di superare la frontiera nazionale per raggiungere l’estero, in un altro scalo, è stato nuovamente fermato e al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Sassari, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura di Sassari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, tenutasi nella mattinata di ieri.

Al termine dell’udienza, il Giudice presso il Tribunale di Sassari, ha convalidato l’arresto e disposto a carico del cittadino cinese, l’obbligo di dimora a Sassari.