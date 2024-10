Nella giornata di domenica, la Polizia ha arrestato un 41enne, Aleksander Sefarasi, albanese, accusato di falsa attestazione a un Pubblico Ufficiale sull’identità personale e possesso di documenti falsi.

Gli agenti, in concomitanza con la stagione estiva, hanno ulteriormente potenziato i dispositivi di controllo delle zone di frontiera, negli scali marittimi ed aerei, per rispondere alle esigenze dei cittadini che in questo particolare periodo dell’anno affollano i luoghi di partenza e di arrivo.

In particolare il personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera dello scalo aereo “Mameli” di Elmas, come da loro riferito, hanno accertato che l’uomo stava tentando imbarcarsi in un aereo con destinazione Londra utilizzando un passaporto greco, che sarebbe risultato rubato e falsificato intestato a un cittadino tedesco.

Il 41enne è stato portato presso la Casa Circondariale di Uta in attesa del processo.