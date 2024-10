La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità cinese, He Zhenbao, 29enne. Nella serata di ieri il giovane è stato fermato dai poliziotti della Polizia di Frontiera dello scalo aereo “Mameli” di Elmas, mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto a Londra esibendo un passaporto della Repubblica Cinese.

All’atto del controllo documentale, nel corso delle verifiche effettuate nel sistema Shenghen, il microchip non dava riscontri, segnalandolo non funzionante. L’ulteriore controllo sulle impronte digitali ha permesso di scoprire che il passaporto esibito non fosse lo stesso presentato nel corso di un precedente ingresso Lettonia.

Il 29enne, con l’identità emersa durante il controllo, era stato già tratto in arresto per lo stesso reato alla fine dello scorso dicembre presso l’aeroporto di Torino.