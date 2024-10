È mistero a Sassari sulle ragioni che hanno portato alla tragica morte di un uomo di 75 anni, Giovanni Piga, di Sennori, avvenuta domenica mattina alle 6.30 nell'ospedale Santissima Annunziata.

La vittima ha tentato di scappare dal reparto di Medicina interna, dove era ricoverato da alcuni giorni, utilizzando una corda realizzata con le lenzuola per calarsi da una finestra del primo piano, ma è precipitato nel vuoto e per lui non c'è stato niente da fare. All'inchiesta aperta dalla Procura di Sassari in base al rapporto dei carabinieri del Nucleo operativo, si è aggiunta l'indagine interna dell'Azienda ospedaliero-universitaria.

Piga si è allontanato dalla sua stanza e dopo aver legato la corda ha scavalcato una finestra che si affaccia sul lato posteriore della nuova ala del Santissima Annunziata. L'uomo ha perso la presa ed è precipitato per una decina di metri. Il direttore generale dell'Aou, Antonio D'Urso, e quello sanitario, Nicola Orrù, hanno avviato accertamenti interni.

Esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia del paziente, D'Urso e Orrù assicurano "l'impegno per accertare quanto accaduto nelle ultime ore di vita della vittima". Intanto proseguono le indagini delle forze dell'ordine per fare piena luce sul tragico episodio.