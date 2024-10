La Polizia di Stato ha tratto in arresto Alessio Becca, 32enne di Cagliari Quartu Sant’Elena, pluripregiudicato, per il reato di tentato furto aggravato.

Nella nottata odierna l’equipaggio della squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Quartu Sant’Elena, (coordinato dal dirigente Fabrizio Selis, è intervenuta nella centralissima Via Eligio Porcu perché era stato segnalato al 113 un uomo intento a forzare un distributore di automatico di snack e bevande all’interno dell’esercizio commerciale “Freeshop24”.

I poliziotti hanno raggiunto con estrema rapidità il posto notando un uomo incappucciato intento a forzare il distributore con uno scalpello che alla vista dei poliziotti ha cercato inutilmente per essere immediatamente bloccato. La perquisizione personale ha dato esito positivo perché, oltre allo scalpello lungo40 cm, è stato anche trovato un cacciavite da25 cmusati entrambi per forzare le macchinette.

L’individuo, identificato per Alessio Becca, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato. Nella mattinata odierna è prevista l’udienza di convalida con rito direttissimo.