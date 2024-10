Era circa l'una di questa notte quando, a Siliqua, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per incendio doloso un 46enne cagliaritano, residente a Decimomannu e ben noto alle forze dell’ordine.

Questi, attorno alle 22 di ieri si sarebbe fermato in via Fermi a Uta, cospargendo di liquido infiammabile la Ford Transit di proprietà di un 46enne del luogo, con l'intento di incendiare il veicolo. Sarebbe però stato notato proprio in quel frangente dal proprietario del mezzo che, urlandogli contro per farlo desistere, avrebbe chiamato subito i carabinieri allertando la centrale operativa dell’Arma di Iglesias.

Il piromane sarebbe così scappato riuscendo in un primo momento a dileguarsi nelle vie limitrofe per poi essere rintracciato dai militari, mentre viaggiava a bordo della propria auto. Secondo quanto riferito dai carabinieri "alla base del gesto vi sarebbe solo il gusto di dar fuoco a qualcosa".