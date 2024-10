Sarebbe uscito di casa per appiccare un incendio poco distante dall’abitazione del padre ma un paesano lo vede e lo denuncia ai carabinieri.

Non sarebbe andato a buon fine il tentativo di un 29enne, M.T., di appiccare fuoco questo pomeriggio a Terralba.

Il fatto, avvenuto in località S’Isca, poteva tramutarsi in una vera e propria tragedia sopratutto per via del vento che oggi attanaglia l’isola.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco e del corpo forestale che hanno domato le fiamme e impedito il propagarsi.

Sardegna nuovamente presa di mira dagli incoscienti.

Foto tratta da Ansa