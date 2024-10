Ha visto l’annuncio d’affitto della sua casa di Olbia pubblicato su un sito online con tanto di foto. Così, il proprietario dell’immobile, di Mamoiada, si è immediatamente recato dai Carabinieri della Stazione.

I militari, attraverso una serie di accertamenti, sono riusciti a identificare il finto agente immobiliare, un 35enne della provincia di Foggia, per il quale è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Nuoro per tentata truffa.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro coglie l’occasione per invitare i cittadini a prestare sempre massima attenzione e a sporgere immediata denuncia nei comandi dell’Arma dislocati in tutta la provincia. Sono attualmente in corso attività finalizzate anche all’individuazione di ulteriori vittime che potrebbero essere ancora all’oscuro del meccanismo truffaldino.