Ieri a Teulada, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale di Cagliari per violenza privata un pescatore 61enne del luogo, incensurato.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo, il 15 novembre scorso, dopo aver avvistato un 65enne compaesano col quale aveva pessimi rapporti, mentre transitava a bordo della propria autovettura in via Saint Just, gli avrebbe tagliato la strada col proprio mezzo, ponendosi davanti a lui così da impedirgli di proseguire lungo il proprio percorso.

"Un comportamento del genere - spiegano i carabinieri - è perfettamente assimilabile all’ipotesi di reato contestata e non semplicemente riconducibile ad una forma di generica contestazione o di provocazione. È la stessa ipotesi di chi impedisca ad un condomino di uscire dal proprio parcheggio con l’auto, parcheggiando il proprio mezzo in maniera da impedirgli l’uscita. A valutare la gravità materiale di tale condotta sarà poi la Procura della Repubblica investita dell’episodio".