Scontro Usa-Russia sulla decisione di Biden di inviare 3mila soldati degli 8.500 in stato d'allerta in Polonia, Germania e Romania in risposta alla tensione sull'Ucraina.

"Un'iniziativa distruttiva', contrattacca Mosca. Allo stesso tempo gli Usa hanno offerto a Putin un patto per non schierare in Ucraina missili offensivi e forze per missioni di combattimento, nel quadro di un disarmo reciproco in Europa.

Secondo El Pais, Usa e Nato rifiutano però un accordo che impedisca a Kiev di entrare nel Patto atlantico, come chiede Mosca.