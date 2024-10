La Corea del Nord non tollera le esercitazioni militari congiunte tra la Corea del Sud e gli Stati Uniti. La reazione è una minaccia nucleare contro gli Usa che mette in allarme le grandi potenze. In tutta risposta, il Pentagono ha confermato un dispiegamento sull’isola di Guam, nell’oceano pacifico, di una batteria anti-missile per proteggere le sue basi da eventuali attacchi della Corea del Nord. Dure parole di condanna contro quest’ultima arrivano dalla Cina, con riferimento particolare alla minaccia di chiudere il complesso industriale congiunto di Kaesong. Mosca definisce la situazione “esplosiva”. Intanto la corea del Sud, attraverso il suo ministro della difesa, Kim kwan-Jin, ha fatto sapere che è stato predisposto un piano di emergenza che prevede il ricorso alla forza per garantire l’incolumità dei suoi cittadini che lavorano nel complesso industriale della Corea del Nord di Kaesong, dove operano tante aziende del Sud con dipendenti nordcoreani.

- Redazione -