Nuova eclatante azione degli allevatori del Meilogu, che in mattinata hanno bloccato la 131 all'altezza del bivio di Thiesi fermando il traffico e svuotando le autobotti degli industriali del latte.

I pastori, ora, hanno raggiunto i cancelli del caseificio dei fratelli Pinna, sempre a Thiesi. una delle realtà più importanti dell'industria casearia in Sardegna. Anche in questo caso i manifestanti hanno aperto i bocchettoni delle autocisterne riversando sull'asfalto migliaia di litri di latte (video in copertina).