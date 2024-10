"Una delle tre signore ha provveduto alla restituzione di una parte integra e immacolata della refurtiva e a pagare la restante parte. Il saldo avverrà i prossimi giorni. Tutto é bene quel che finisce bene". Così sulla pagina Facebook dell'attività commerciale Tendenze Nuoro, dopo il furto avvenuto nei giorni scorsi presso uno dei punti vendita della catena che commercia abbigliamento.

Le responsabili erano state inchiodate dalle telecamere di sorveglianza mentre facevano man bassa di borse e magliette di marca in uno dei punti vendita del capoluogo barbaricino. Nel video, che era stato pubblicato sui social ed è poi stato rimosso, erano visibili (col volto censurato) le tre ladre in azione prima di allontanarsi senza pagare la merce.

"Ciao bellissime - si leggeva nel post pubblicato da Tendenze Nuoro -, venerdì 12 maggio siete passate tutte e tre a fare shopping nei nostri punti vendita di Nuoro, forse avevate troppa fretta e vi siete scordate di passare in cassa a pagare le borse le t shirt di LOVE Moschino ,Versace ecc.. Vi aspettiamo per pagare il saldo entro venerdì 19 05. Nel frattempo pubblicheremo ogni giorno qualcosa su di voi. Per qualsiasi cosa potete scriverci in privato.. Vi aspettiamo". Il messaggio è arrivato a destinazione sortendo l'effetto sperato.