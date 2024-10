Una circolazione settentrionale causerà una certa instabilità soprattutto sulle regioni meridionali, in attesa delle prime perturbazioni atlantiche. Il sito IlMeteo.it segnala che oggi il tempo sarà più instabile sulle regioni adriatiche e al Sud con temporali sparsi.



Dalla sera inizierà a peggiorare sulla Sardegna; un peggioramento che domani risulterà molto forte su Sassarese, Olbiense e Nuorese, province dove sono attesi anche dei nubifragi, quindi prestare molta attenzione. I giorni successivi, come detto, vedranno le precipitazioni soprattutto al Sud e localmente sull'arco alpino.

Le temperature non subiranno grosse variazioni, se non locali diminuzioni in presenza di precipitazioni. Sanò ci dice anche che, dai dati attuali, per domenica 1 ottobre è atteso l'arrivo di una perturbazione atlantica che mieterà piogge da Nord verso Sud.