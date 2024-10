In Sardegna

Cielo molto nuvoloso sulla SARDEGNA, ma per nubi essenzialmente medio alte e quindi con scarsa probabilita' di precipitazioni. Nuvolosita' inizialmente scarsa poi via via piu' diffusa sul resto del centro, nubi che si presenteranno comunque in forma di velature e che quindi non daranno luogo a pioggia, con l'unica eccezione dell'Appennino settentrionale dove gli addensamenti potranno assumere maggiore compattezza durante le ore piu' calde della giornata.