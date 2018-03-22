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NORD:
- CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO.
DALLA SERATA IL CIELO SARA' PARZIALMENTE NUVOLOSO SULLE REGIONI
ALPINE E PREALPINE CENTRORIENTALI, MA SENZA FENOMENI DI RILIEVO
ASSOCIATI.
CENTRO E SARDEGNA:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO SU ABRUZZO, SARDEGNA, AREE INTERNE
DEL LAZIO CENTROMERIDIONALE, UMBRIA E MARCHE MERIDIONALI, CON LOCALI
DEBOLI FENOMENI NEVOSI SU ABRUZZO ED AREE INTERNE DELLE MARCHE
MERIDIONALI, AL DI SOPRA DEI 200 METRI;
LOCALI DEBOLI PIOVASCHI SULLA PARTE MERIDIONALE DELL'ISOLA;
AMPI SPAZI DI SERENO SUL RESTO DEL SETTORE.
SUD E SICILIA:
- CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO, CON PRECIPITAZIONI DA SPARSE A
DIFFUSE, A CARATTERE NEVOSO SULLE AREE INTERNE, A QUOTE SUPERIORI AI
400 METRI.
DAL POMERIGGIO PARZIALE DIRADAMENTO DELLA NUVOLOSITA' E ATTENUAZIONE
DEI FENOMENI.
TEMPERATURE:
- MINIME SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SULLA PIANURA PADANA
CENTROCCIDENTALE, UMBRIA ORIENTALE, REGIONI CENTRALI ADRIATICHE,
MOLISE, AREA GARGANICA E SICILIA OCCIDENTALE;
IN AUMENTO SU ALPI E PREALPI, BASSO PIEMONTE, LIGURIA, EMILIA-ROMAGNA
CENTROCCIDENTALE, PIANURA VENETA ED APPENNINO TOSCANO;
IN DIMINUZIONE ALTROVE, PIU' MARCATA SULLE REGIONI IONICHE;
- MASSIME IN CALO SULLE REGIONI IONICHE, IN AUMENTO SUL RESTO DEL
PAESE.
VENTI:
- DEBOLI SETTENTRIONALI SULLA LIGURIA E VARIABILI SUL RESTANTE
SETTENTRIONE;
- MODERATI DAI QUADRANTI SETTENTRIONALI AL CENTRO-SUD, SULLE REGIONI
CENTROMERIDIONALI ADRIATICHE, ISOLE MAGGIORI E CALABRIA MERIDIONALE,
IN GENERALE ATTENUAZIONE DURANTE LE ORE SERALI.
MARI:
- DA AGITATI A MOLTO AGITATI IL MARE E CANALE DI SARDEGNA, LO STRETTO
DI SICILIA, IL TIRRENO CENTROMERIDIONALE AD OVEST ED AL MATTINO ANCHE
L'ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE;
- DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MAR LIGURE ED IL TIRRENO SETTENTRIONALE;
- DA MOLTO MOSSI AD AGITATI I RESTANTI BACINI;
- DALLA SERATA ATTESA UNA GENERALE ATTENUAZIONE DEL MOTO ONDOSO.
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