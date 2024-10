Tempo di ferie: spigolature d’agosto.

Il Parlamento italiano è in ferie, speriamo con merito, anche se i dubbi sono tanti. Camera e Senato riapriranno a settembre.

Il presidente della Camera, Laura Boldrini, prima del “rompete le righe” ha tenuto a precisare che le vacanze dei deputati sono sub conditione, nel senso che la loro reperibilità è, comunque, come si suol dire, h24. Ci auguriamo naturalmente che non ci siano, nei prossimi 30 giorni, accadimenti tali da richiedere la convocazione delle due assemblee. Non avverrebbe sicuramente per fatti positivi: meglio tenerli lontani, anche se stando a quanto c’è alla porta, ma soprattutto dentro casa, c’è poco da stare allegri.

Detto dei parlamentari in ferie, il governo naturalmente non smette di lavorare. Per i ministri non ci sono vacanze e non potranno recuperarle neanche in funzione dei risultati e della loro efficienza, di cui ancora non si vede l’ombra, anzi, è ancora buio totale o quasi. Però aspettiamo, c’è il decreto del fare diventato operativo: ora vedremo i fatti. E poi c’è Imu! Ormai gli italiani, quelli che ne sentono l’oppressione, non ce la fanno più. Sono stremati non solo dal pagamento della tassa, ma anche per il semplice fatto di sentirne parlare. Dicono basta al bombardamento delle chiacchiere martellanti e lancinanti. Insomma, stress anche dal fiume in piena delle parole. E tutto questo perché? C’è tutto un calcolo elettorale - che non va mai in ferie e che non ha niente a che vedere con le aliquote - intorno a questo stantuffo fiscale, che non è il solo e che svuota le tasche e fruga con grottesco accanimento anche in quelle che piene non lo sono mai state. Ci riferiamo alla condizione dei disoccupati e dei giovani senza lavoro.

Però, un po’ di tregua fisiologica è un diritto di tutti, anche del cittadino. Gli vogliamo dare la possibilità di un decongestionamento, seppur breve, dalla politica sempre più invasiva? Ci possiamo riposare un po’ dal tormentone del caso Berlusconi? Ecco, forse per tutto il restante mese di agosto ci vorrebbe un black out anche di tipo comunicativo: basta con le pagine, sui giornali, in tv, su internet, della politica. Riposiamoci tutti, allora, meno i ministri con in testa il presidente del Consiglio. Loro no: per tenere vivo il sogno del lavoro di chi non ce l’ha, non possono dormire e speriamo che lo facciano sul serio, ammesso che basti. Uno scenario così ipotizzato di black out anche dei giornalisti causerebbe l’immediata reazione dei parlamentari sotto l’ombrellone, orfani del megafono quotidiano, senza il quale si sa che soffrono non poco. Ebbene, qualche giornata di tregua rispetto a stress e conflittualità non guasterà.

Dalla redazione di Sardegna Live, buon ferragosto a tutti.