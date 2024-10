E' sconcertante la notizia giunta dal carnevale di Tempio Pausania dove domenica un bimbo, 'colpevole' di aver lanciato dei coriandoli alle maschere di un carro allegorico, è stato colpito da uno dei figuranti con un calcio in pancia.

L'episodio è avvenuto in corso Matteotti, il bimbo si è accasciato al suolo così i genitori, spaventati, lo hanno subito accompagnato all'ospedale Dettori dove è stato ricoverato in Pediatria con una prognosi di sette giorni per trauma contusivo dell'addome.

La famiglia del bambino ha denunciato il colpevole del brutto gesto che è stato registrato con una videocamera dal padre del piccolo intento a riprendere la spettacolare sfilata.

Una triste pagina di cronaca che niente ha a che fare con l'allegria e la spensieratezza con cui i tempiesi vivono lo storico Carrasciali.