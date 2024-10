"La scelta di recarmi a Tempio Pausania con il direttore sanitario Raffaele De Fazio è stata una scelta di responsabilità". Lo ha detto all’Ansa il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, dal reparto del Pronto Soccorso del "Paolo Dettori" dove è andato nel pomeriggio per coprire il turno lavorativo rimasto scoperto per l'assenza di medici.

"Si rischiava la chiusura del Pronto Soccorso e non potevamo lasciare il territorio di Tempio privo di un servizio essenziale in un giorno festivo. Purtroppo, non abbiamo avuto la disponibilità di medici per la copertura del turno - aggiunge Acciaro - e da questo è scaturita la nostra decisione di indossare il camice, come segno di attenzione ai bisogni della popolazione. La medicina d'urgenza vive un momento difficile in tutto il Paese: occorrerà trovare presto una soluzione a livello nazionale per continuare a garantire l'apertura h24 di tutti i servizi di Pronto Soccorso", conclude Acciaro.