In Sardegna

Tragedia nella notte a Tempio Pausania. Massimo Sebastiano Piga, 42 anni, è stato trovato morto questa mattina intossicato dal fumo causato da un incendio divampato nel suo appartamento in via Fratelli Rosselli. L'uomo è riuscito a raggiungere la porta d'ingresso dell'abitazione mentre la cucina prendeva fuoco a causa di un corto circuito, ma non è riuscito a salvarsi.