Il procuratore della Repubblica Domenico Fiordalisi, da un anno a Tempio Pausania, è stato oggetto di nuove pesanti intimidazioni, legate molto probabilmente alle demolizioni delle costruzioni abusive ordinate dal magistrato a La Maddalena.

Le persone indagate, a seguito delle lettere intimidatorie, recapitate nei giorni scorsi al procuratore sarebbero già cinque.

Allo stesso procuratore minacce e ingiurie sono arrivate pochi giorni dopo la conferma del nuovo programma di abbattimenti che scatterà dopo l'estate.

Le missive anonime, come si legge sul quotidiano L'Unione Sarda, contengono pesanti minacce e una raffica di insulti. In una delle lettere arrivate per posta a Tempio, ci sarebbero anche minacce di morte per il magistrato.

