Alcune decine di disabili, residenti in Gallura, che incassano l'assegno per la cecità totale e che potrebbero muoversi sono se accompagnati, sono stati filmati mentre ritiravano soldi al bancomat, o guidavano o si spostavano da soli, così per loro è scattata una inchiesta della Procura della Repubblica di Tempio Pausania che li ha indagati con l'ipotesi di truffa ai danni dell'Inps.

Le persone che vivono a Olbia e in vari centri del nord est dell'isola - ha riportato il quotidiano L'Unione Sarda - sono state controllate dalla Guardia di Finanza che ha trasmesso il fascicolo alla Procura. Sono stati disposti anche accertamenti medici, per verificare i requisiti, nei confronti della persone denunciate.

Le Fiamme Gialle avrebbero anche incrociato i dati Inps con quelli, ad esempio, della Motorizzazione civile. Il magistrato inquirente ha anche raccolto filmati e fotografie che riprendono i disabili in situazioni non consone alla loro menomazione e sono quindi per loro scattate le perizie.