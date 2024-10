Ferragosto in carcere a Tempio Pausania per il Vice Presidente della Camera Roberto Giachetti e la Radicale Irene Testa.

Domani, alle ore 10, il Vice Presidente della Camera Roberto Giachetti insieme alla dirigente Radicale Irene Testa, Segretaria dell'Associazione Il Detenuto Ignoto, visiteranno il carcere di Tempio Pausania.

L'iniziativa, promossa da Marco Pannella e Emma Bonino, avrá luogo in molte carceri Italiane, oltre le visite ispettive è prevista la raccolta firme tra i detenuti sui quesiti Referendari promossi dal Partito Radicale.

I temi dei referendum:

-Abolizione del Finanziamento pubblico e dei rimborsi elettorali ai partiti.

-8xmille: per lasciare allo Stato le quote di chi non esprime una scelta.

-Custodia cautelare: per limitare il carcere preventivo, cioè prima della sentenza di condanna, ai soli reati gravi.

-Divorzio breve: per eliminare l’inutile obbligo di tre anni di separazione ­prima di poter chiedere il divorzio.

-Droghe: niente carcere per fatti di lieve entità. Per eliminare quelle norme che riempiono inutilmente le carceri e paralizzano la giustizia.

-Ergastolo: per abolire il carcere a vita ed ottenere una pena detentiva che abbia la finalità di rieducare il condannato.

-Lavoro e immigrazione: per abrogare quelle norme discriminatorie che ostacolano il lavoro e il soggiorno regolare degli stranieri.

-Magistrati fuori ruolo: per far rientrare nei Tribunali le centinaia di magistrati attualmente dislocati ai vertici della pubblica amministrazione per smaltire l’enorme debito giudiziario.

-Responsabilità civile dei magistrati: perché i cittadini possano ottenere dal magistrato, e in tempi rapidi, il giusto risarcimento dei danni a seguito di irregolarità e ingiustizie da loro subite.

-Separazione delle carriere dei magistrati: per ottenere la garanzia di essere giudicati da un giudice terzo obiettivo ed imparziale che abbia una carriera diversa da quella del Pubblico ministero che accusa.