Intorno alle 13.40 i Vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti nella zona industriale cittadina per l'incendio di un camper. La squadra ha provveduto all’estinzione delle fiamme con l’ausilio della schiuma. Il mezzo è andato completamente distrutto ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Il lavoro si è protratto per circa due ore con la bonifica dell'area.