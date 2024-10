Tempio Pausania piange la scomparsa di Alessandro Achenza. Il direttore artistico del Carrasciali Timpiesu se n’è andato a 57 anni dopo aver lottato a lungo contro un male incurabile.

Particolarmente commosso il ricordo del sindaco di Tempio, Gianni Addis. “Oggi è una giornata di lutto e di profondo dolore per la nostra città e per ciascuno di noi. Abbiamo avuto la grande fortuna di conoscerti, di averti come amico, di costruire insieme progetti preziosi e indimenticabili. La tua grande e raffinata cultura, mai ostentata ma sempre apprezzabile in ognuna delle tue tante iniziative, ha guidato molte delle scelte della nostra comunità e oggi vogliamo ringraziarti per averci permesso di guardare il mondo con i tuoi occhi. Grazie a te siamo stati a nostra volta curiosi e appassionati di saperi: prosa, poesia, teatro, danza, storia, tradizioni, costume” ha scritto il primo cittadino gallurese.