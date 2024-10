Impiegata infedele raggira un'anziana consegnandole una cifra inferiore a quanto richiesto. E' bufera a Tempio Pausania sugli ammanchi dai conti degli anziani che usufruiscono dei servizi dell'ufficio postale di Largo De Gasperi. La Procura ha aperto un fascicolo per peculato iscrivendo nel registro degli indagati una dipendente di 50 anni sorpresa in flagrante dagli agenti. Avrebbe aiutato l'anziana donna a compilare il documento di prelievo, consegnandole però una somma inferiore a quella richiesta. E potrebbe anche non essere la sola ad essere stata raggirata.