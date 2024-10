Questa mattina, presso il tribunale di Tempio, è avvenuta la deposizione della ex compagna di Daniele Ragatzu che, raccontando di fatti avvenuti a Olbia tra il 2017 e il 2018, ha accusato l'attuale centravanti dei bianchi di maltrattamenti.

Come fa sapere l'Unione Sarda, la giovane, originaria di Ozieri, ha confermato di essere stata maltrattata e vessata quando era in attesa di un bambino, sostenendo che gli atti violenti del calciatore erano quotidiani.

"Mi minacciava di mandarmi gli ultrà del Cagliari per farmela pagare", ha detto la ragazza, come riportato dal quotidiano. La stessa afferma che Ragatzu l’avrebbe costretta a non guardare in faccia le persone quando uscivano insieme.

Alla base dei maltrattamenti, secondo il pm Gianmarco Vargiu, la gelosia del compagno. Rispondendo alle domande del difensore di Ragatzu, la presunta vittima ha però affermato che durante diverse visite mediche effettuate in passato nessuno specialista ha rilevato conseguenze di vessazioni nei suoi confronti.