E' una storia tristissima quella che arriva da Tempio Pausania, dove un uomo di 62 anni è stato condannato a 9 anni di reclusione per aver consentito ad alcune persone di abusare a lungo del figlio 13enne.

I fatti risalgono al 2002 e fu il bimbo stesso a raccontare la vicenda quando dovette giustificare le continue assenze a scuola. Il ragazzino veniva fatto ubriacare con dei bicchieri di birra da alcuni amici di famiglia che poi allungavano le mani su di lui in un perverso gioco del quale il padre (separato dalla madre) era a conoscenza.

Quando gli assistenti sociali scoprirono tutto affidarono il piccolo alle cure di psichiatri e psicologi in un centro di assistenza. I carabinieri indivudarono come responsabili due persone che vennero ritenute incapaci di intendere e volere mentre non cadde l'accusa contro il padre che, ieri, è stato finalmente condannato senza alcuna attenuante dal Tribunale di Tempio.