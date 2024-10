Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Tempio Pausania hanno arrestato un 25enne tempiese, accusato di maltrattamenti contro i familiari conviventi e di porto abusivo di armi.

In particolare, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il ragazzo ha minacciato di morte i genitori, che hanno trovato riparo in auto, con un grosso coltello.

Il 25enne, spiega ancora la Polizia, mentre sferrava calci all’autovettura, continuava a urlare e inveire nei confronti della coppia, manifestando la volontà di volerli accoltellare.

Ad intervenire è stato un agente fuori dal servizio, richiamato dalle urla provenienti da un parcheggio.

Il poliziotto e le pattuglie del controllo del territorio, giunte rapidamente sul posto, sono riuscite a bloccare il giovane impedendogli di sfondare il finestrino.

Il ragazzo, dopo essere stato accompagnato presso gli Uffici del locale Commissariato, è stato tratto in arresto per maltrattamenti contro familiari e conviventi e per porto abusivo di armi.

Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere di Sassari-Bancali in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.