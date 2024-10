Sabato 12 febbraio i cittadini di tempio scenderanno in piazza per difendere l'ospedale "Paolo Dettori" e chiedere il miglioramento dei servizi sanitari in tutta la Gallura. La manifestazione, organizzata dal "Comitato spontaneo cittadini di Gallura", si svolgerà alle 10,30 nel piazzale dei parcheggi dell'ospedale tempiese.

All'iniziativa ha aderito il movimento Caminera Noa. "Anche Caminera Noa, da sempre presente nelle lotte in difesa della sanità pubblica - si legge -, aderisce per dare forza e sostegno al territorio dell'Alta Gallura per il ripristino dei servizi precedenti alle due riforme sanitarie, richieste a gran voce da tutta la popolazione tempiese, ma anche dai sindaci dei centri della Gallura afferenti al Paolo Dettori".

Lo annunciano la coordinatrice nazionale, Laura Farina Martinelli, e la delegata alla sanità, Maria Grazia Bitti. "Per citare alcune delle criticità maggiori riguardanti Tempio, segnaliamo la drastica riduzione dei posti letto accreditati da 108 a 38, la sofferenza di tutti i reparti a causa di mancanza di personale medico, nonché alcune chiusure di reparti fondamentali, riducendo così l'ospedale a mero pronto soccorso", spiegano.