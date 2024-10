I carabinieri della compagnia di Tempio Pausania hanno dato esecuzione alla sospensione della licenza di un esercizio pubblico ubicato nel centro cittadino, con la conseguente chiusura dell'attività per 15 giorni. Il provvedimento, emesso dal questore della provincia di Sassari, scaturisce dai reiterati accertamenti eseguiti dai militari dell'Arma territoriale a seguito dei ripetuti controlli effettuati e delle violazioni riscontrate.

Le circostanze appurate hanno permesso di accertare come l'esercizio commerciale costituisse un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, in quanto luogo di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati o gravati da innumerevoli precedenti penali o di polizia, taluni anche colti in evidente stato di ubriachezza nell'atto di molestare altri avventori.

Inoltre, il locale commerciale è stato luogo d'intervento delle forze dell'ordine in più occasioni per gravi episodi delittuosi, nonché per segnalazioni di cittadini per il disturbo della quiete pubblica ed al riposo delle persone, a causa della musica ad alto volume.

L'attività s'inquadra nell'opera di controllo del territorio posta in essere quotidianamente dai carabinieri del comando compagnia di tempio pausania a tutela dell'intera collettività.